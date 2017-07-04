В Болгарии рейс с российскими детьми ожидает вылета почти 19 часов

Перелет должна была осуществить авиакомпания Bulgaria Air.

Бургас. Болгария. В аэропорту Бургаса время вылета рейса с российскими детьми задерживается почти на 19 часов. Перелет должна была осуществить авиакомпания Bulgaria Air, пишет Газета.ру.

По информации издания, в Болгарию дети прилетели для занятий в спортивном лагере. После окончания сборов в день вылета стало известно, что самолет с юными спортсменами должен был вылететь еще в 5.50 по московскому времени, однако родственникам детей и руководителям детских групп сообщили, что рейс перенесли на 17.20. По прибытию в аэропорт выяснилось, что вылет отложили до 0.30.

В настоящее время дети находятся в аэропорту, однако обеспечены ли они всем необходимым - неизвестно.