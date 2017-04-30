Воздушное судно готово к первому полету.
Китай. В Китае провели испытание самого большого самолета-амфибии в мире AG600. Как сообщает «Интерфакс», воздушное судно готово к первому полету.
Создатели самолета отмечают, что по плану полет должен состояться в мае; позже пройдет испытание над водой.
«AG600 создан китайскими инженерами и является самым крупным самолетом-амфибией среди ныне существующих. Его первый полет был изначально намечен на 2015 год, однако судно к тому времени оказалось не готово», - говорится в сообщении.
По официальным данным, самолет предназначен для нужд гражданской авиации - тушения пожаров и поисково-спасательных работ. Однако отмечается, что КНР также может использовать его для обеспечения своих интересов в Южно-Китайском море.
實拍：中國 "AG600" 水陸兩用飛機進行首次滑行試驗
Uploaded by 龍燭 on 2017-04-29.
Крупнейший в мире самолёт-амфибия готов к первому полёту
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