Воздушное судно готово к первому полету.

Китай. В Китае провели испытание самого большого самолета-амфибии в мире AG600. Как сообщает «Интерфакс», воздушное судно готово к первому полету.

Создатели самолета отмечают, что по плану полет должен состояться в мае; позже пройдет испытание над водой.

«AG600 создан китайскими инженерами и является самым крупным самолетом-амфибией среди ныне существующих. Его первый полет был изначально намечен на 2015 год, однако судно к тому времени оказалось не готово», - говорится в сообщении.

По официальным данным, самолет предназначен для нужд гражданской авиации - тушения пожаров и поисково-спасательных работ. Однако отмечается, что КНР также может использовать его для обеспечения своих интересов в Южно-Китайском море.

實拍：中國 "AG600" 水陸兩用飛機進行首次滑行試驗 Uploaded by 龍燭 on 2017-04-29.