В Донецке ликвидировали утечку аммиака после обстрела ВСУ

Донецк. ДНР. Спасатели ДНР справились с утечкой аммиака на пивзаводе в Калининском районе Донецка. Об этом в своем Telegram-канале сообщило МЧС Донецкой народной республики.

Аммиакопровод был поврежден вечером 10 августа в результате обстрела со стороны позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом погиб один сотрудник завода, двое пострадали. Всего на предприятии в момент атаки находилось 32 человека.

Кроме того, в результате попадания боеприпаса была разгерметизирована емкость с аммиаком. Площадь поражения в случае свободного выхода газа в атмосферу могла составить 1,65 квадратных км. Население района предупредили об опасности. Горожанам рекомендовали не выходить из квартир и не открывать окна, а в случае нахождения на улице дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные 5-процентным раствором лимонной или уксусной кислоты.

Помимо этого, на территории завода загорелась пластиковая тара и поддоны на площади 600 квадратных метров.

В ликвидации последствий утечки аммиака и пожара участвовали больше 50 спасателей под руководством главы МЧС республики с 13 единицами техники. К 01:00 11 августа опасность массового отравления горожан удалось предотвратить.