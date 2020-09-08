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Освобожденных в Нигерии семерых российских моряков отправили на родину

18:21, 08 сентября, 2020
Евгений Кандаков
Освобожденных в Нигерии семерых российских моряков отправили на родину
18:21, 08 сентября, 2020
Евгений Кандаков
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#пираты\n#Нигерия\n#море\n#Африка\n#посольство\n#происшествие\n#нападение\n#спасение
Фото: facebook.com/nigeria.mid.ru
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Нападение на судно «Кюрасао Трейдер» произошло в июле.

Лагос. Нигерия. Освобожденные из пиратского плена в Нигерии семеро российских моряков отбыли на родину. Об этом сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА Новости.

Как уточнили агентству в посольстве России в Нигерии, моряки уже находятся в пути.

Пираты напали на судно «Кюрасао Трейдер» 17 июля текущего года в Гвинейском заливе в 210 милях от побережья Бенина и захватили 13 членов экипажа, среди которых было 7 россиян.

В конце августа благодаря совместным действиям дипломатов посольства России в Нигерии и местных властей наших моряков удалось освободить. Их временно поместили в региональный штаб Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт для прохождения медосмотра перед возвращением на родину. Состояние здоровья моряков было признано удовлетворительным.

18:21, 08 сентября, 2020
Евгений Кандаков
101
0
#пираты\n#Нигерия\n#море\n#Африка\n#посольство\n#происшествие\n#нападение\n#спасение

 

 

 


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