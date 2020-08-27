Утилизация снарядов в Пугачёво, спасение российских моряков из пиратского плена и отказ убийце Джона Леннона в освобождении: что произошло минувшей ночью

О чем писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.





Ижевск. Удмуртия. Доброе утро, Удмуртия. Началась вторая половина рабочей недели. Стартуем с обзора интересных новостей.

Отмена турнира

В Удмуртии отменили предсезонный хоккейный турнир памяти Сергея Архангельского из-за вспышки коронавируса в одной из команд-участниц. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба (ХК) «Прогресс» во «ВКонтакте».

Вспышка болезни произошла в пермском ХК «АК-59», также от участия отказался ХК «Челны».

«Хоккейный клуб «Прогресс» до старта чемпионата планирует провести контрольные встречи. Когда, с кем и в каком формате — пока неизвестно, это напрямую зависит от ситуации с COVID-19», — говорится в сообщении.

Утилизация снарядов

В удмуртском Пугачёво вновь начали утилизировать снаряды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Малопургинского района.

Сапёры работают на специальной площадке с соблюдением мер безопасности.

«При осуществлении работ на территории арсенала могут возникать характерные звуки и незначительный дым. Просим соблюдать спокойствие», — сообщили в администрации.

Утилизация будет проходить ежедневно с 8:00 до 11:00.

Освобождение моряков

Семерых российских моряков, захваченных у берегов Нигерии в июле, освободили. Об этом сообщили в пресс-службе МИД России.

Вызволить пленников удалось в результате совместной работы дипломатов посольства России в Абудже, нигерийских официальных властей и представителей владельцев судна «Кюрасао Трейдер».

«В настоящее время моряки находятся в региональном штабе Военно-морских сил Нигерии в городе Порт-Харкорт, где им предстоит прохождение медицинского осмотра перед возвращением на родину. Состояние их здоровья удовлетворительное», — отметили в министерстве.

Отказ убийце

Убийце Джона Леннона пришёл 11-й отказ в досрочном освобождении. Об этом пишут «Известия».

Совещание по условно-досрочному освобождению Марка Чепмена, который смертельно ранил из пистолета участника группы The Beatles, прошло в Нью-Йорке.

Новое заявление осужденный сможет подать только в августе 2022 года.

Напомним, что в 1980 году Чепмен пять раз выстрелил в спину Леннону, когда тот вместе с Йоко Оно шёл из звукозаписывающей студии. Убийцу приговорили к пожизненному заключению с правом условно-досрочного выхода на свободу не ранее, чем через 20 лет.