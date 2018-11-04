На Украине умерла облитая три месяца назад серной кислотой чиновница

На и. о. руководителя аппарата Херсонского городского совета напали в конце июля возле дома.

Херсон. Украина. На Украине умерла и.о. руководителя аппарата Херсонского городского совета Екатерина Гандзюк, которую летом облили серной кислотой. Как пишут Вести.ру, о смерти чиновницы говорится на посвященной ей странице в социальной сети. Информацию подтвердили правоохранительные органы и президент Украины Петр Порошенко. Он потребовал найти виновников гибели женщины.

На Екатерину Гандзюк напали 31 июля этого года. Возле дома ее облили концентрированной серной кислотой. С ожогами ее сначала доставили в местную больницу, затем перевели в одно из медучреждений в Киеве. Полиция завела дело по статье «Умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания», позже переквалифицированной на статью «Покушение на убийство». Глава Нацполиции Украины Сергей Князев заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по данному делу.

В числе задержанных — мужчина, попавший на камеры видеонаблюдения как покупатель серной кислоты. В середине сентября генпрокурор Украины Юрий Луценко рассказал, что возможный организатор покушения на Екатерину Гандзюк заявил о готовности дать показания. В отношении организатора и исполнителя преступления избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Следствие рассматривает две основные версии нападения: профессиональную деятельность Екатерины Гандзюк и ее активную гражданскую позицию.