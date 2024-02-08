Жительницу Удмуртии обвиняют в сокрытии факта убийства

Кизнер. Удмуртия. Жительница Кизнерского района обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Напомним, по данным следствия, в конце июня 2023 года сожитель 50-летней обвиняемой в её присутствии из ревности убил человека. После этого он предложил женщине скрыть следы преступления – она смыла кровавые следы, а мужчина закопал труп в сарае. Между собой злоумышленники договорились никому ничего не рассказывать.

Обвиняемую отправили под подписку о невыезде.