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Жительницу Удмуртии обвиняют в сокрытии факта убийства

12:23, 08 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Жительницу Удмуртии обвиняют в сокрытии факта убийства
12:23, 08 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1438
0
#убийство\n#сокрытие преступления\n#Удмуртия
Фото: unsplash.com (Kristina Flour)
1438
0

Женщина помогла убрать следы крови.

Кизнер. Удмуртия. Жительница Кизнерского района обвиняется в укрывательстве особо тяжкого преступления. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Напомним, по данным следствия, в конце июня 2023 года сожитель 50-летней обвиняемой в её присутствии из ревности убил человека. После этого он предложил женщине скрыть следы преступления – она смыла кровавые следы, а мужчина закопал труп в сарае. Между собой злоумышленники договорились никому ничего не рассказывать.

Обвиняемую отправили под подписку о невыезде. 

12:23, 08 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
1438
0
#убийство\n#сокрытие преступления\n#Удмуртия