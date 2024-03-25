Задушивший мать житель Ижевска получил наказание

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор 39-летнему местному жителю за убийство матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что в октябре 2023 года обвиняемый повздорил с мамой и ударил её кулаком в область живота. После падения женщины он накинул ей на шею пояс от халата и задушил.

Виновному назначили наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, с мужчины взыскали миллион рублей на погребение и компенсацию морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.