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Задушивший мать житель Ижевска получил наказание

15:00, 25 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Задушивший мать житель Ижевска получил наказание
15:00, 25 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
219
0
#убийство\n#родители\n#Ижевск
Фото: ИА «Сусанин»
219
0

С мужчины взыскали миллион рублей на погребение и компенсацию морального вреда.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор 39-летнему местному жителю за убийство матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что в октябре 2023 года обвиняемый повздорил с мамой и ударил её кулаком в область живота. После падения женщины он накинул ей на шею пояс от халата и задушил.

Виновному назначили наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, с мужчины взыскали миллион рублей на погребение и компенсацию морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил. 

15:00, 25 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
219
0
#убийство\n#родители\n#Ижевск