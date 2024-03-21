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Жительницу Удмуртии оштрафовали за укрывательство следов убийства

09:05, 21 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Жительницу Удмуртии оштрафовали за укрывательство следов убийства
09:05, 21 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
38
0
#Кизнер\n#убийство
Фото: unsplash.com ( Valentin Salja)
38
0

Сожитель преступницы прошлым летом зарубил топором их общего знакомого.

Кизнер. Удмуртия. Жительницу Кизнерского района Удмуртии оштрафовали за укрывательство особо тяжкого преступления. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов республики.

Напомним, что в июне 2023 года 43-летний сожитель 50-летней подсудимой в её присутствии зарубил топором их общего знакомого, пришедшего в гости. После чего предложил женщине скрыть следы преступления. Труп он закопал в сарае, а подсудимая тщательно замыла кровь с пола, уничтожив следы преступления и исказив обстановку на месте происшествия. 

Позднее убийцу приговорили к 10 годам лишения свободы. «Напарницу» же обвинили в укрывательстве

Смягчающими наказание обстоятельствами суд счёл активное способствование раскрытию преступления, а отягчающими — совершение преступления в состоянии опьянения. В итоге суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей.

09:05, 21 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
38
0
#Кизнер\n#убийство