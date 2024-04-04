16-летнюю жительницу Удмуртии осудили за убийство отчима

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии признал законным приговор в отношении несовершеннолетней, которую осудили за убийство собственного отчима с превышением пределов необходимой обороны. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов УР.

Высшая судебная инстанция республики рассмотрела апелляцию на приговор Воткинского районного суда. По нему 16-летнюю жительницу Воткинска признали виновной по статье 108 УК РФ «Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой обороны».

Суд установил, что в день совершения преступления подсудимая находилась дома вместе с отчимом. В ходе произошедшего между ними конфликта мужчина обхвати руками шею падчерицы и удерживал её таким образом непродолжительное время, чем причинил девочке физическую боль.

Та, опасаясь дальнейшего продолжения применения отчимом насилия, в целях пресечения его возможных противоправных действий нанесла ему множество ударов складным ножом в область груди. В скором времени мужчина скончался на месте преступления от остановки сердца.

Органами предварительного расследования первоначально действия осужденной были квалифицированы по статье 105 УК РФ «Убийство». С учётом обстоятельств, установленных в ходе рассмотрения уголовного дела в суде первой инстанции, государственным обвинителем было заявлено ходатайство об изменении квалификации содеянного на менее тяжкий состав, предусмотренный 108-й статьёй.

Суд первой инстанции, исследовав представленные доказательства и согласившись с изменением квалификации предъявленного обвинения, постановил в отношении несовершеннолетней обвинительный приговор, которым назначил ей наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из её заработной платы, освободив от его отбывания в связи с поглощением срока назначенного наказания временем нахождения осуждённой под стражей и домашним арестом в период следствия и рассмотрения дела в суде.

На приговор суда защитником осуждённой была подана апелляционная жалоба с требованием об его отмене и прекращении уголовного дела на основании положений статьи 37 УК РФ, указав, что её подзащитная действовала в пределах необходимой обороны.

Кроме того, приговор был обжалован и вышестоящим прокурором, в апелляционном представлении которого содержатся доводы о необходимости отмены приговора и направлении уголовного дела на новое судебное разбирательство, в том числе в связи с чрезвычайной мягкостью назначенного наказания.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда УР, констатировав по результатам апелляционного рассмотрения дела отсутствие оснований для его прекращения оставила обжалуемый приговор в части квалификации действий подсудимой и назначенного ей наказания без изменения.