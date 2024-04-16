В Ижевске осудили местного жителя за убийство знакомого его матери

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске осудили местного 22-летнего жителя, который убил знакомого своей матери. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии.

Следствие установило, что вечером 24 июня 2024 года подсудимый распивал спиртные напитки с отчимом в квартире на улице Дзержинского в Ижевске.

Во время посиделки молодой человек увидел на улице свою мать в компании её 37-летнего знакомого, к которому обвиняемый испытывал личную неприязнь. Осужденный выбежал из квартиры с ножом, который вонзил неприятелю в живот, после чего несколько раз ударил мужчину ногами.

От полученных травм потерпевший скончался через два дня в больнице.

Суд отправил подсудимого на девять лет в колонию строгого режима.