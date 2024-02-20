Испанские СМИ сообщили об убийстве российского пилота-перебежчика Кузьминова

Вильяхойоса. Испания. Тело найденного в Испании мужчины могло принадлежать российскому летчику-перебежчику Максиму Кузьминову. В сентябре 2023 года он угнал на Украину вертолет Ми-8, пишет RT со ссылкой на агентство EFE.

По данным журналистов, останки человека с документами на имя 33-летнего гражданина Украины нашли неподалеку от города Вильяхойоса в провинции Аликанте. Покойный был убит несколькими выстрелами из огнестрельного оружия, кроме того, по телу проехала машина. Сообщается, что документы могут быть поддельными, а погибший – 28-летний Максим Кузьминов. После угона он дал пресс-конференцию, на которой рассказал, что остальные члены экипажа – бортмеханик Никита Кирьянов и летчик-штурман Хушбахт Турсунов – не знали о готовящейся акции, отказались сдаться украинским военным и, предположительно, были убиты.

Отец Никиты Кирьянова заявил RT, что не верит в сообщения о смерти перебежчика в Испании. Он напомнил, что подобные слухи уже распространялись журналистами в конце осени 2023 года, но оказались ложными.

Добавим, как пишет Коммерсантъ, смерть Максима Кузьминова подтвердило 19 февраля Главное управление разведки Украины.