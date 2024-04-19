В Воткинске 72-летний мужчина превысил пределы самообороны и зарезал обидчика

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске назначили наказание пожилому местному жителю, который превысил пределы необходимой самообороны и зарезал нападавшего. Об этом сообщает пресс-служба Воткинского районного суда Удмуртии.

Суд установил, что 1 мая 2023 года 72-летний подсудимый и потерпевший распивали спиртные напитки в одном из гаражей в Воткинске.

Во время беседы потерпевший стал вести себя агрессивно и повалил обвиняемого на пол. Находясь сверху, мужчина придушивал обвиняемого без риска для жизни, однако подсудимый достал нож и нанёс пять ударов в область жизненно-важных органов.

После этого пенсионер залез на потерпевшего сверху и начал угрожать ему убийством, но его действия в этот момент остановили. В результате полученных ножевых ранений мужчина скончался.

Помимо этого, после совершенного преступления подсудимый в состоянии опьянения взял металлический лом и, минимум два раза, ударил другого потерпевшего по голове и туловищу, чем причинил лёгкий вред здоровью мужчины.

В судебном заседании обвиняемый вину в умышленном убийстве не признал, но признал вину в отношении другого потерпевшего, раскаялся.

Суд по совокупности смягчающих обстоятельств назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на два года. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны о компенсации морального вреда за убийство и обязал подсудимого выплатить полмиллиона рублей.