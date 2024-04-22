Бывшего заключённого-«вагнеровца» из Удмуртии заподозрили в убийстве и расчленении тела

Ленинградская область. Бывший заключённый из Удмуртии и участник ЧВК «Вагнер» оказался подозреваемым в убийстве и расчленении петербурженки. Об этом сообщает «Фонтанка».

История началась с того, что 20-летняя жительница Санкт-Петербурга заявила в полицию о пропаже своей 47-летней матери. В ночь на 21 апреля подозреваемого 42-летнего мужчину задержали в посёлке Никольское Тосненского района Ленобласти.

Сотрудники угрозыска чуть не выломал дверь в квартире, а когда им её открыли внутри помещения оказался чемодан с кусками тела. Второй чемодан был выкинут из окна. Откуда взялись чемоданы с расчленённым телом, мужчина пояснить не смог.

Как сообщает 47news.ru, задержанным оказался ранее помилованный после убийства. Мужчина оказался в Ленинградской области, приехав на заработки летом 2023 года.

Мужчину осудили в 2018 году к 12 годам лишения свободы за нанесение тяжких увечий, повлёкших смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Он отбывал наказание в одной из колоний Удмуртии.

В октябре 2022 года он отправился на спецоперацию по призыву ЧВК «Вагнер». После помилования в июле 2023 года возвращается из зоны СВО и переезжает в Ленобласть на заработки, поселившись у сожительницы — родной сестры убитой женщины.

Издание отмечает, что мужчина признался в содеянном и сообщил, где ему пришлось покупать ножовку и чемодан на колёсиках.

Как передаёт пресс-служба СУ СК РФ по Ленинградской области, по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемого отправили в СИЗО, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.