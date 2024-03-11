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Житель Удмуртии зарезал свою сожительницу в спальне

17:05, 11 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Житель Удмуртии зарезал свою сожительницу в спальне
17:05, 11 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
596
0
#убийство\n#Балезинский район\n#алкоголь
Фото: ИА «Сусанин»
596
0

Также он ранил знакомую, зашедшую в комнату на крики.

Балезино. Удмуртия. В Балезинском районе Удмуртии местный житель зарезал свою сожительницу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

В сентябре 2023 года обвиняемый вместе со знакомыми и своей девушкой распивали спиртные напитки. После этого обвиняемый вместе с потерпевшей уединились в спальне, где из-за возникшего конфликта злоумышленник нанёс женщине множественные ножевые ранения в области: живота, груди, шеи, рук и ног.

На крики пришла знакомая, которую мужчина ударил ножом в правое плечо, нанеся резаную рану.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на десять лет и один месяц с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

17:05, 11 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
596
0
#убийство\n#Балезинский район\n#алкоголь