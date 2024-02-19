Межплеменные конфликты привели к гибели более чем 50 человек в Папуа — Новой Гвинее

Вабаг. Папуа – Новая Гвинея. Полиция нашла 53 тела погибших в результате межплеменного столкновения в Папуа — Новой Гвинее. Стычка произошла в горной провинции Энга, пишет Коммерсантъ со ссылкой на Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Предположительно, группа мужчин одного из конфликтующих племен с союзниками и наемниками выдвинулась в набег на соседей. Однако те устроили засаду на них. Под обстрелом погибли как минимум 53 человека, поиск тел продолжается.

Отмечается, что произошедшее может оказаться самым массовым убийством в горных районах страны за последние десятилетия.

Напомним, в январе неспокойно было даже в столице Папуа – Новой Гвинеи. Воспользовавшись забастовкой полиции, местные криминальные элементы устраивали погромы магазинов, нападали на жителей. Всего в городе Порт-Морсби тогда погибло не менее 15 человек.

UPD: позднее число погибших при межплеменном конфликте в провинции Энга достигло 64.