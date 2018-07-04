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Под британским Солсбери два человека отравились неизвестным веществом

10:21, 04 июля, 2018
Александра Бобрович
10:21, 04 июля, 2018
Александра Бобрович
233
0
#полиция\n#люди\n#Великобритания\n#отравление\n#происшествие
Фото: facebook.com/wiltshirepolice
233
0

Их состояние оценивается как критическое.

Эймсбери. Великобритания. Под британским Солсбери два человека отравились неизвестным веществом. Как сообщает пресс-служба полиции английского графства Уилтшир, людей в бессознательном состоянии нашли еще в конце июня.  

По данным правоохранителей, инцидент произошел в городе Эймсбери, который находится в 15 км от Солсбери, известного по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.  

Пострадавшими оказались мужчина и женщина в возрасте 40 лет. Изначально в полиции считали, что они могли отравиться из-за наркотиков. Однако позднее у них нашли следы воздействия неизвестного вещества.  

На данный момент пострадавшие находятся под наблюдением врачей районной больницы в Солсбери. Их состояние оценивается как критическое.  

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Ряд районов в Эймсбери и Солсбери оцеплены.  

«Мы делаем все возможное, чтобы определить вещество, из-за которого заболели люди. <…> пока неясно, было ли совершено преступление. Нами организовано полицейское расследование», - говорится в сообщении британских правоохранителей.

10:21, 04 июля, 2018
Александра Бобрович
233
0
#полиция\n#люди\n#Великобритания\n#отравление\n#происшествие

 

 

 


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