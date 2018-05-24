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Первое видеообращение Юлии Скрипаль обеспокоило российских дипломатов

10:58, 24 мая, 2018
Александра Бобрович
10:58, 24 мая, 2018
Александра Бобрович
247
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#видео\n#Великобритания\n#Лондон\n#дипломат\n#отравление
Фото: news.sky.com
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Эксклюзивное интервью после отравления в Солсбери девушка дала изданию Reuters.

Лондон. Великобритания. Первое видеообращение после отравления в Солсбери записала Юлия Скрипаль. Полутораминутный ролик обеспокоил российских дипломатов.  

Юлия Скрипаль: я надеюсь однажды вернуться в Россию

В частности, у пресс-атташе Посольства России в Лондоне возник вопрос о том, в каких условиях живет дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. И могло ли видео записываться не под давлением.  

«Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление», - говорится в комментарии на сайте российской дипмиссии.  

Отмечается, что эксклюзивное интервью после отравления в Солсбери девушка дала изданию Reuters. В небольшом видео Юлия Скрипаль рассказала о том, как на нее повлияло произошедшее. А также о том, что в будущем планирует вернуться в Россию.  

Несмотря на это, российские дипломаты продолжают настаивать на личной встрече с девушкой. Дипломаты хотят удостоверится в том, что Юлию Скрипаль не удерживают против ее воли.  

Напомним, Юлию Скрипаль и ее отца отравили нервно-паралитическим газом «Новичок» в Солсбери в начале марта. В этой ситуации Лондон обвинил Москву в организации нападения, позднее передав через ОЗХО ответы на возникшие вопросы. Сама же девушка, придя в сознание и покинув больницу, от помощи российских дипломатов отказалась.

10:58, 24 мая, 2018
Александра Бобрович
247
0
#видео\n#Великобритания\n#Лондон\n#дипломат\n#отравление

 

 

 


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