Леопард из Сочи попался на краже кур в Абхазии

Предполагают, что зверь был выпущен в Кавказский заповедник летом прошлого года.

Адлагара. Абхазия. Дикого леопарда, похищавшего кур, поймали жители одного из сел Абхазии. Животное попалось в самодельную ловушку. Как пишут "Известия", до этого хищник в течение недели разорял местных птицеводов.

По словам директора Института экологии Академии наук Абхазии Романа Дбара, зверь мог быть выпущен по программе восстановления вида в Кавказский заповедник из Центра реинтродукции переднеазиатского леопарда в Сочи.

Сейчас похититель кур содержится в местечке Адлагара под селом Лыхны. При поимке животное не пострадало. Туда уже отправились специалисты Минприроды России и Московского зоопарка. Они уточнят происхождение зверя, и примут решение о его дальнейшей судьбе. Скорее всего, леопарда вернут в Сочи для постоянной передержки.