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      Леопард из Сочи попался на краже кур в Абхазии

      17:36, 16 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      17:36, 16 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
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      #Абхазия\n#животные\n#природа\n#ученые\n#Кавказ
      Фото: pixabay.com
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      Предполагают, что зверь был выпущен в Кавказский заповедник летом прошлого года.  

      Адлагара. Абхазия. Дикого леопарда, похищавшего кур, поймали жители одного из сел Абхазии. Животное попалось в самодельную ловушку. Как пишут "Известия", до этого хищник в течение недели разорял местных птицеводов.   

      По словам директора Института экологии Академии наук Абхазии Романа Дбара, зверь мог быть выпущен по программе восстановления вида в Кавказский заповедник из Центра реинтродукции переднеазиатского леопарда в Сочи. 

      Сейчас похититель кур содержится в местечке Адлагара под селом Лыхны. При поимке животное не пострадало. Туда уже отправились специалисты Минприроды России и Московского зоопарка. Они уточнят происхождение зверя, и примут решение о его дальнейшей судьбе. Скорее всего, леопарда вернут в Сочи для постоянной передержки.

      17:36, 16 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      240
      0
      #Абхазия\n#животные\n#природа\n#ученые\n#Кавказ

       

       

       

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