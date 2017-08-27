Скончалась гражданка Германии.

Барселона. Число жертв терактов в Барселоне выросло до 16 человек. Как сообщает Лайф со ссылкой на службу по чрезвычайным ситуациям Каталонии, погибшая оказалась гражданкой Германии.

Теракт произошел в четверг, 17 августа. Террорист выехал на фургоне на улицу Рамбла и пытался задавить пешеходов. При атаке погибли 15 человек, более 130 пострадали. Водитель автомобиля с места происшествия скрылся.

Через несколько часов еще пятеро террористов в Камбрильсе также пытались задавить пешеходов на Audi A3. В результате их действий погиб еще один человек, семеро были ранены. Полицейским удалось застрелить всех пятерых террористов.