Стихийный мемориал в память жертв теракта в Подмосковье появился в Игре

Игра. Удмуртия. В Игре создали стихийный мемориал в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Игринского района Александр Чирков.

Мемориал появился около храма Иоанна Богослова. Местные жители приносят к нему цветы, свечи и игрушки.

«Эта страшная трагедия откликнулась болью в сердцах жителей Игринского района. Мы скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты, которую не унять никакими словами, сопереживаем каждому, кто потерял дорогих и близких людей», — прокомментировал Александр Чирков.

Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, что в Ижевске мемориал появился на Центральной площади города. 27 марта его перенесли к Свято-Михайловскому собору.