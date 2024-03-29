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Стихийный мемориал в память жертв теракта в Подмосковье появился в Игре

17:05, 29 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Стихийный мемориал в память жертв теракта в Подмосковье появился в Игре
17:05, 29 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
208
0
#Игра\n#Удмуртия\n#скорбь\n#теракт
Фото: vk.com (Александр Чирков)
208
0

Его разместили рядом с храмом Иоанна Богослова.

Игра. Удмуртия. В Игре создали стихийный мемориал в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Игринского района Александр Чирков. 

Мемориал появился около храма Иоанна Богослова. Местные жители приносят к нему цветы, свечи и игрушки. 

«Эта страшная трагедия откликнулась болью в сердцах жителей Игринского района. Мы скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты, которую не унять никакими словами, сопереживаем каждому, кто потерял дорогих и близких людей», — прокомментировал Александр Чирков. 

Также он пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, что в Ижевске мемориал появился на Центральной площади города. 27 марта его перенесли к Свято-Михайловскому собору. 

17:05, 29 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
208
0
#Игра\n#Удмуртия\n#скорбь\n#теракт