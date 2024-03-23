Владимир Путин объявил 24 марта в России днём общенационального траура

Москва. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта общенациональным днём траура по жертвам теракта 22 марта в Подмосковье. Глава государства в связи с трагедией обратился к россиянам. Видео опубликовано на сайте Кремля.

Путин сообщил, что помощь будет оказана сем, кого коснулась эта трагедия. Воскресенье, 24 марта, объявлен днём общенационального траура по погибшим.

Также глава государства заявил, что в Москве и в ряде регионов введены дополнительные антитеррористические меры.

«Все те, кто стрелял и убивал людей — найдены и задержаны, они двигались в сторону Украины, где с украинской стороны было подготовлено «окно» для перехода границы. <…> Всего задержано 11 человек. Выявляется вся пособническая база террористов. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они не были. <…> Мы установим каждого, кто стоит за спиной террористов», — заявил Путин.

На данный момент, число погибших в теракте составляет 115 человек.