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Убившую военкора Татарского жительницу Петербурга приговорили к 27 годам колонии

17:38, 25 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Убившую военкора Татарского жительницу Петербурга приговорили к 27 годам колонии
17:38, 25 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#Украина\n#Россия\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#террористы\n#теракт\n#взрыв\n#СВО\n#спецоперация\n#приговор суда
Фото: pxhere.com
39
0

Второго фигуранта дела, гражданина Украины, разыскивают.

Москва. Устроившую теракт, при котором погиб военкор Владлен Татарский, 26-летнюю Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к 27 годам колонии общего режима. Об этом сообщает Лента.ру.

Процесс проходил во Втором Западном окружном военном суде в Москве. 

Осужденную признали виновной по трем статьям УК РФ: 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 327 («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление»). Также она должна выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей.

Напомним, 2 апреля 2023 года военкор и писатель Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) проводил творческий вечер в Санкт-Петербурге. Перед началом мероприятия «поклонница» вручила ему статуэтку со взрывным устройством внутри. Вскоре оно было дистанционно приведено в действие, военкор погиб, ранения получили 52 человека.

В подготовке теракта принимали участие спецслужбы Украины. За подготовку теракта исполнительнице перечислили на криптокошелек более 190 тыс. рублей. Также ей купили билеты в Узбекистан, воспользоваться которыми она не успела.

Приговоренная признала вину только по статье об использовании поддельного документа. О взрывчатке в статуэтке она не знала, заявила фигурантка.

По данным ФСБ, бюст Татарского, который взорвался во время творческого вечера, передал осужденной гражданин Украины Юрий Денисов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он бежал в Турцию и был объявлен в розыск.

17:38, 25 января, 2024
Евгений Кандаков
журналист
39
0
#Украина\n#Россия\n#Санкт-Петербург\n#Москва\n#террористы\n#теракт\n#взрыв\n#СВО\n#спецоперация\n#приговор суда