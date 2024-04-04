Троих пособников напавших на «Крокус» террористов поймали в трех российских городах

Москва. Новых пособников теракта в «Крокус Сити Холле» установили и взяли под стражу. Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых в Москве, Екатеринбурге и Омске, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС и РИА Новости.

Как рассказали изданию в пресс-службе МВД России, один из задержанных – россиянин, двое – иностранцы. Все они являются выходцами из Центральной Азии.

По версии следствия, двое пособников переводили злоумышленникам деньги, третий – занимался вербовкой пособников и финансированием исполнителей.

Напомним, при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске 22 марта погибли 144 человека, пострадали свыше 500. Исполнителей задержали по горячим следам при попытке уехать на Украину. Кроме того, предполагаемых пособников террористов взяли под стражу в Таджикистане и Дагестане.