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Более 60 человек погибли в результате теракта в подмосковном Красногорске

10:15, 23 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Более 60 человек погибли в результате теракта в подмосковном Красногорске
10:15, 23 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Москва\n#теракт
Фото: СК РФ
73
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В следкоме уточняют, что число погибших может увеличиться.

Красногорск. Московская область. В результате теракта в подмосковном Красногорске число погибших превысило 60 человек. 22 марта было совершено вооружённое нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник». Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России.

На месте происшествия продолжают работать следователи. Сообщается, что число жертв теракта может увеличиться.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

10:15, 23 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Москва\n#теракт