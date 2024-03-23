Более 60 человек погибли в результате теракта в подмосковном Красногорске

Красногорск. Московская область. В результате теракта в подмосковном Красногорске число погибших превысило 60 человек. 22 марта было совершено вооружённое нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл», где должен был пройти концерт группы «Пикник». Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета России.

На месте происшествия продолжают работать следователи. Сообщается, что число жертв теракта может увеличиться.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).