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Теракт с применением аналога химоружия BZ готовили в Запорожье трое граждан Украины

11:48, 27 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Теракт с применением аналога химоружия BZ готовили в Запорожье трое граждан Украины
11:48, 27 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#Украина\n#Россия\n#Запорожская область\n#теракт\n#химическое оружие\n#отравление\n#ФСБ\n#задержание\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
43
0

BZ вызывает острый психоз, нарушение ориентации, галлюцинации и потерю памяти.

Мелитополь. Запорожская область. Граждане Украины собирались устроить теракт с аналогом боевого отравляющего вещества в Запорожской области РФ. О задержании троих подозреваемых сообщили в ФСБ, пишет «Интерфакс».

По версии следствия, теракт готовился спецслужбами соседнего государства. У задержанных найдены препараты, из которых они планировали изготовить аналог вещества BZ по классификации НАТО. Изъятые компоненты применяются для создания оружия массового поражения и разрабатывались в США, отметили в ФСБ.

Возбуждены и расследуются уголовные дела.

Как пишет «Российская газета», на опубликованных ФСБ видеокадрах задержания продемонстрированы флаконы с этикеткой «Биоспорин», а один из задержанных признается, что хранил взрывчатку.

Ранее в Минобороны России заявили об обнаружении в Мелитополе схрона с аналогом отравляющего вещества BZ во флаконах с надписью «Биоспорин» на украинском языке, отмечает издание. Также сообщается, что BZ использовался американскими военными. Он вызывает острый психоз, нарушение ориентации, галлюцинации и потерю памяти.

11:48, 27 февраля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
43
0
#Украина\n#Россия\n#Запорожская область\n#теракт\n#химическое оружие\n#отравление\n#ФСБ\n#задержание\n#спецоперация\n#СВО