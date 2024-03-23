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Предполагаемые исполнители теракта в Подмосковье задержаны

13:20, 23 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Предполагаемые исполнители теракта в Подмосковье задержаны
13:20, 23 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
523
0
#Брянск\n#Брянская область\n#теракт
Фото: t.me/breakingmash
523
0

Подозреваемые двигались в сторону российско-украинской границы.

Брянск. Брянская область. Четверо подозреваемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» задержаны в Брянской области. Их автомобиль двигался в сторону российско-украинской границы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Следственный комитет приступил к допросу задержанных. Кроме четырёх предполагаемых исполнителей также задержаны семь подозреваемых в пособничестве. Об их поимке глава ФСБ Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину.

Напомним, число жертв вооружённого нападения на «Крокус Сити Холл» достигло 93 человек.

13:20, 23 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
523
0
#Брянск\n#Брянская область\n#теракт