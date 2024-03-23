В Ижевске открыт временный мемориал в память погибших и пострадавших в теракте в Подмосковье

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска смогут почтить память погибших в теракте в подмосковном Красногорске, где в результате стрельбы погибли более 60 человек. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Под экраном на Центральной площади Ижевска установили столы, где горожане смогут оставить цветы, почтив тем самым память погибших в расстреле людей в концертном зале «Крокус Сити Холл». На сам экран вывели траурную свечу.

Теракт произошл вечером 22 марта. Несколько вооружённых людей ворвались в «Крокус Сити Холл» и открыли стрельбу по людям.