Задержанные в Дагестане террористы оказались пособниками исполнителей теракта в «Крокусе»

Махачкала. Дагестан. Пойманные в Махачкале и Каспийске четверо боевиков занимались финансированием и материальным обеспечением исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РИА Новости.

В частности, на опубликованном агентством видео один из задержанных признался, что привез из Махачкалы оружие террористам, устроившим стрельбу и пожар в Crocus City Hall 22 марта.

По версии следствия, задержанные также планировали устроить взрыв на набережной в Каспийске. Для этого они провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие. Совершив теракт, злоумышленники собирались бежать из России.

Четверых подозреваемых в подготовке теракта задержали 31 марта в Махачкале и Каспийске в результате контртеррористической операции. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, преступление удалось предотвратить благодаря усилению мер после трагедии в «Крокус Сити Холле». Напомним, по уточненным данным в результате теракта 22 марта там погибли 144 человека и пострадали более 500. Устроивших бойню в концертном зале задержали по горячим следам при попытке уехать на Украину. Кроме того, предполагаемых пособников террористов взяли под стражу в Таджикистане.