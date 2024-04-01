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Задержанные в Дагестане террористы оказались пособниками исполнителей теракта в «Крокусе»

16:36, 01 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Задержанные в Дагестане террористы оказались пособниками исполнителей теракта в «Крокусе»
16:36, 01 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
201
0
#Россия\n#Дагестан\n#террористы\n#ФСБ\n#спецслужбы\n#деньги\n#оружие\n#задержание\n#теракт
Фото: pxhere.com
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Один из боевиков признался, что передал им оружие.

Махачкала. Дагестан. Пойманные в Махачкале и Каспийске четверо боевиков занимались финансированием и материальным обеспечением исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявили в Центре общественных связей ФСБ России, пишет Коммерсантъ со ссылкой на РИА Новости. 

В частности, на опубликованном агентством видео один из задержанных признался, что привез из Махачкалы оружие террористам, устроившим стрельбу и пожар в Crocus City Hall 22 марта.

По версии следствия, задержанные также планировали устроить взрыв на набережной в Каспийске. Для этого они провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие. Совершив теракт, злоумышленники собирались бежать из России.

Четверых подозреваемых в подготовке теракта задержали 31 марта в Махачкале и Каспийске в результате контртеррористической операции. По словам главы Дагестана Сергея Меликова, преступление удалось предотвратить благодаря усилению мер после трагедии в «Крокус Сити Холле». Напомним, по уточненным данным в результате теракта 22 марта там погибли 144 человека и пострадали более 500. Устроивших бойню в концертном зале задержали по горячим следам при попытке уехать на Украину. Кроме того, предполагаемых пособников террористов взяли под стражу в Таджикистане.

16:36, 01 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
201
0
#Россия\n#Дагестан\n#террористы\n#ФСБ\n#спецслужбы\n#деньги\n#оружие\n#задержание\n#теракт