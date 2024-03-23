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Движение #МыВместе начало сбор средств на помощь пострадавшим от теракта в Подмосковье

17:30, 23 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Движение #МыВместе начало сбор средств на помощь пострадавшим от теракта в Подмосковье
17:30, 23 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
37
0
#Россия\n#поддержка\n#теракт
37
0

Помощь будет оказываться адресно.

Москва. Общероссийское движение взаимопомощи #МыВместе открыло сбор средств на помощь пострадавшим от теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщается на официальной странице движения в соцсети «ВКонтакте».

Средства пойдут на оказание адресной помощи семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл».

«Для всех неравнодушных людей, которые не могут оставаться в стороне и готовы помочь согражданам, открыт сбор средств», — говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 24 марта днём общенационального траура

17:30, 23 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
37
0
#Россия\n#поддержка\n#теракт