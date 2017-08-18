МИД уточняет данные о россиянах, пострадавших во время теракта в Барселоне

Об этом сообщила пресс-секретарь посольства России в Испании Ольга Ефимова.

Барселона. Испания. Информация о россиянах, которые могли пострадать во время теракта в центре Барселоны, пока неизвестна. Как пишут Известия.ру, пресс-секретарь посольства России в Испании Ольга Ефимова сообщила о том, что МИД запросил данные у правоохранительных органов.

Напомним, накануне в Каталонии произошел теракт. Группа боевиков совершила наезд на толпу отдыхающих на улице Рамбла в Барселоне. В результате инцидента погибли тринадцать человек и около сотни пострадали. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная в России организация «Исламское государство».

Помимо этого СМИ сообщили о том, что в испанском городе Камбрильсе была предпринята попытка совершения теракта. Боевики пытались заехать на пешеходную зону на фургоне. Однако силовики предотвратили нападение, ликвидировав четырех нападавших.

В настоящее время ситуация в обоих городах находится под контролем. Правительство Каталонии объявило трёхдневный траур.