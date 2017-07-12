80 человек выстроились в живую цепь, чтобы спасти тонущую семью во Флориде

Длина цепи составила около 100 метров.

Майями. США. На помощь утопающим во Флориде пришли 80 человек, выстроившись в живую цепь. Длина цепи составила около 100 метров, пишет телеканал НТВ со ссылкой на CBS.

По данным телеканала, семью из 9 человек сильной волной унесло от берега. Когда они начали тонуть, несколько десятков людей, отдыхающих на пляже, выстроились в живую цепь. Благодаря действиям неравнодушных людей утопающие были спасены.

В результате инцидента пострадали двое: одна из тонущих женщин, находясь в воде, перенесла инфаркт и была госпитализирована, а ее племянник сломал руку, после чего получил всю необходимую медицинскую помощь.