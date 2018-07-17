Группа ученых признала Туринскую плащаницу подделкой

К такому выводу исследователи пришли после анализа отпечатков крови.

Ливерпуль. Группа ученых из Италии и Великобритании признали Туринскую плащаницу подделкой. Как пишут «Известия», к такому выводу исследователи пришли после анализа следов крови на ткани.

Так, эксперты смоделировали, как могли стекать струи крови с тела. В итоге полученные следы не совпали с теми, которые были на полотне. Ученые выяснили, что отпечатки имели другую форму и расположение. Некоторые из них можно было оставить только стоя. Часть из следов оказались нереалистичными.

Напомним, Туринская плащаница – это полотно, в которое завернули тело Иисуса Христа после распятия. На ткани изображен человек со сложенными на груди руками, который умер от пыток.

На полотне видны следы крови, которая вытекла из ран на запястьях, ступнях и на боку.

Отметим, плащаница с 15 века принадлежала Савойской династии и с 1578 года хранится в туринском кафедральном соборе.