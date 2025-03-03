Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 2 марта прошёл баскетбольный матч между клубами «Купол-Родники» и «Новосибирск». Об этом сообщается на официальной странице ижевской команды «ВКонтакте».

Игра прошла в спортзале ИГМА. По итогам первой четверти «Родники» опережали оппонентов всего на два очка, однако уже во второй они усилили отрыв – счёт стал 43:36. После смены сторон «Новосибирск» начал сокращать отставание, однако впереди оставались ижевчане. Четвёртый отрезок стал самым напряжённым, «Новосибирск» пытался отыграться, однако «Родники» оказались более точными и не дали сократить разрыв. Итоговый счёт 83:79 в пользу ижевчан.

«Сегодняшняя игра показала, какой всё-таки у команды есть характер <…>. Ещё ничего не потеряно, пока есть хоть какие-то малейшие шансы зацепиться за плей-офф, мы будем за него бороться всеми силами. Хочу поблагодарить каждого в команде, ребята не сломались, ребята играли против серьёзного соперника, у которого было шесть побед подряд до этого матча», – прокомментировал игру главный тренер «Купол-Родники» Сергей Чернов.

Напомним, в прошлой игре за выход в плей-офф «Купол-Родники» уступили команде «Барнаул».