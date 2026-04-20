Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

Велогонщица из Удмуртии завоевала серебро на Кубке мира по велоспорту на треке

15:35, 20 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
Велогонщица из Удмуртии завоевала серебро на Кубке мира по велоспорту на треке
15:35, 20 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#Китай\n#спорт\n#соревнования\n#велоспорт
Источник фото: скриншот видео Дениса Парахина
Она оказалась в числе призёров в кейрине.

Гонконг. Китай. Спортсменка из Удмуртии Яна Бурлакова стала призёром второго этапа Кубка мира по велоспорту на треке (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта Удмуртии Денис Парахин. 

По данным Олимпийского комитета России, соревнования прошли с 17 по 19 апреля в Гонконге. В них участвовали около 400 гонщиков более чем из 40 стран.

От России выступала уроженка Удмуртии Яна Бурлакова. Девушка взяла серебряную медаль в кейрине — это разновидность велотрековой гонки, в рамках которой перед финальным спринтом участники едут несколько кругов с установленной скоростью.

Велогонщица обучалась в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва. Сейчас Яна Бурлакова является заслуженным мастером спорта, чемпионкой мира и Европы, а также бронзовым призёром Европы по велоспорту на треке. 

Напомним, что в 2025 году спортсменка получила награду «Гордость России». А в 2026 году она вновь обновила один из рекордов России, проехав 1000 метров с места с результатом 1:04.171. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

15:35, 20 апреля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Удмуртия\n#Китай\n#спорт\n#соревнования\n#велоспорт