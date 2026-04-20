Гонконг. Китай. Спортсменка из Удмуртии Яна Бурлакова стала призёром второго этапа Кубка мира по велоспорту на треке (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

По данным Олимпийского комитета России, соревнования прошли с 17 по 19 апреля в Гонконге. В них участвовали около 400 гонщиков более чем из 40 стран.

От России выступала уроженка Удмуртии Яна Бурлакова. Девушка взяла серебряную медаль в кейрине — это разновидность велотрековой гонки, в рамках которой перед финальным спринтом участники едут несколько кругов с установленной скоростью.

Велогонщица обучалась в Республиканской спортивной школе олимпийского резерва. Сейчас Яна Бурлакова является заслуженным мастером спорта, чемпионкой мира и Европы, а также бронзовым призёром Европы по велоспорту на треке.

Напомним, что в 2025 году спортсменка получила награду «Гордость России». А в 2026 году она вновь обновила один из рекордов России, проехав 1000 метров с места с результатом 1:04.171.