Санкт-Петербург. Спортсменка из Удмуртии Виктория Блинова стала победительницей Кубка России по плаванию (18+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал министр спорта Удмуртии Денис Парахин.

Соревнования прошли с 17 по 21 апреля в Санкт-Петербурге. В них приняла участие воспитанница ижевской спортивной школы олимпийского резерва по плаванию.

На заплыве 200 м комплексным плаванием девушка стала первой с результатом 2:12.60. В результате она не только выиграла золотую медаль, но и установила новый юношеский рекорд России.

Помимо этого спортсменка выполнила норматив для участия в Первенстве мира (18+), которое пройдет в Мюнхене с 7 по 12 июля.

Напомним, что в 2024 году Виктория Блинова завоевала бронзу в финале соревнования по плаванию на Играх стран БРИКС (18+). А в 2025 году она взяла золото в комплексном плавании на 400 метров на Первенстве России (18+).