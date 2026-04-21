Воткинск. Удмуртия. Звёзды российского баскетбола проведут в Удмуртии мастер-классы для юных спортсменов (0+). Об этом сообщается в группе Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ».

Неделя Суперфинала «КЭС-БАСКЕТ» (0+) стартовала в Удмуртии 18 апреля. В рамках неё Светлана Антипова, Ольга Артешина, Наталья Водопьянова, Ирина Сумникова, Алексей Саврасенко, Сергей Моня, Виктор Хряпа, Егор Вяльцев и игроки баскетбольного клуба «Купол-Родники» поделятся с юными баскетболистами своим опытом. С именитыми спортсменами встретятся более 200 детей и подростков из Ижевска, Глазова, Воткинска и других населённых пунктов Удмуртии.

Всего запланировано 13 мастер-классов, которые проведут с 22 по 24 апреля. Во время занятий профессиональные баскетболисты отработают с ребятами базовые и игровые навыки, покажут упражнения и помогут разобраться в деталях игры. Помимо этого, они поделятся личными историями и сыграют с ребятами в баскетбол.

24 апреля в 10:00 в учебно-научной библиотеке им. В. А. Журавлёва в УдГУ состоится встреча с олимпийскими чемпионами: Евгением Гомельским, Светланой Антиповой и Ириной Сумниковой. Участники смогут задать вопросы, получить автографы и сделать памятные фотографии.

