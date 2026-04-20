Команды из Сарапула и Глазова громят соперников на суперфинале «КЭС-Баскет» в Ижевске

16:20, 20 апреля, 2026
Максим Александров
#Удмуртия\n#баскетбол\n#спорт\n#победа
Источник фото: ИИ
Парни из школы №17 и девушки из гимназии №8 одержали четыре победы в групповом этапе.

Ижевск. Удмуртия. Баскетбольные команды девушек и юношей из Удмуртии вырвали четыре победы — у Костромы, Крыма, Астрахани и Санкт-Петербурга.

Напомним, суперфинал (0+) проводится в Удмуртии во второй раз. Игры стартовали 18 апреля и продлятся до 25 апреля. Как сообщает министр спорта Удмуртии Денис Парахин, за победу борются 40 лучших команд страны.

Первыми порадовали болельщиков юноши из сарапульской школы №17. В стартовом матче 18 апреля они разгромили соперников из Костромы со счётом 68:36. На следующий день ребята переиграли команду Республики Крым — 86:48.

В этот же день девушки из глазовской гимназии №8 также начали турнир с двух побед. Сначала они разобрались с Астраханью (67:30), а 20 апреля вырвали победу у представительниц Санкт-Петербурга — 60:52.

Следующая игра состоится 21 апреля в 11:30 (0+). Девушки проведут заключительный матч группового этапа против команды из Северной Осетии — Алании. Встреча пройдёт в СК «ИжГМУ».

