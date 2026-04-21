Сарапул. Удмуртия. Летний спортивно-оздоровительный сезон начнётся в Сарапуле с 25 апреля. Об этом сообщает Сарапульская городская больница.

В конце апреля в городе возобновят проект «Здоровая Удмуртия» (0+). Каждую субботу на набережной Сарапула в 09:00 будут начинаться тренировки под открытым небом. А по воскресеньям в 09:00 занятия будут проводить в спортивном комплексе «Позитрон».

Первая тренировка сезона пройдёт 25 апреля на набережной Сарапула. Горожанам обещают фееричный старт проекта с любимыми тренерами. А 26 апреля тренировка пройдёт в СК «Позитрон».

На занятия приглашают всех желающих. 0+