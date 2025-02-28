Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 27 февраля БК «Купол-Родники» сыграли против команды из Алтайского края «Барнаул». Журналист ИА «Сусанин» побывал на игре.

Первая четверть закончилась со счётом 22:15 в пользу ижевской команды. Во второй баскетбольный клуб «Барнаул» смог отыграться и вырваться вперёд – 32:35 в пользу Алтайской команды. Затем «Родники» провели ряд удачных нападений и закончили третью четверть впереди со счётом 52:49. В последнем тайме развернулась упорная борьба, однако точнее оказались игроки команды «Барнаул» – матч закончился со счётом 58:65 в пользу гостей.

«В играх, в которых решается, попадаешь ты в плей-офф или нет, все будут играть очень жёстко и агрессивно. К сожалению, сегодня не все оказались готовы, некоторые игроки выпали, потеряли концентрацию. Ну, а в конце мы промазали штрафные и приняли неправильные решения в нападении, за что нас соперник наказал», – прокомментировал игру главный тренер баскетбольной команды «Купол-Родники» Сергей Чернов.

На игре также побывал представитель банка «ВТБ» – генерального спонсора команды. Он рассказал, что в этом году между клубом и банком началось более тёплое сотрудничество, которое поможет «Родникам» двигаться дальше по турнирной таблице и покорять новые рубежи. Сейчас команда находится на 11 месте.

Следующий домашний матч пройдёт 2 марта 2025 года в спортзале «ИГМА». Ижевская команда будет играть против баскетбольного клуба «Новосибирск» (0+).



Видео: ИА «Сусанин»