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В Удмуртии появилась детская хоккейная команда для детей с ментальными нарушениями

16:23, 15 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
В Удмуртии появилась детская хоккейная команда для детей с ментальными нарушениями
16:23, 15 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#дети
Фото: vk.com/a.brechalov
99
0

Тренирует юных хоккеистов серебряный призер Паралимпийских игр Владимир Каманцев.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создали детскую хоккейную команду для детей с ментальными нарушениями. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Этот проект спортивно-адаптивной школы получилось реализовать благодаря победе в конкурсе «Хоккей без барьеров» Федерации адаптивного хоккея и Фонда Тимченко. 

В команде «Италмас» будут играть хоккеисты от 7 до 18 лет. Узнать, как вступить в команду, можно в группе спортивно-адаптивной школы Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

На базе школы №4 в Ижевске уже начались подготовительные тренировки. Заниматься с юными хоккеистами начал серебряный призер Паралимпийских игр Владимир Каманцев. На лед ребята выйдут уже в июне и тренировки продолжатся в Центре адаптивного спорта «Удмуртия». 

Напомним, что в Ижевске также тренируется детская команда по хоккею для слабовидящих. Узнать о ней подробнее можно в нашем материале

16:23, 15 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
99
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#спорт\n#хоккей\n#дети