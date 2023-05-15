В Удмуртии появилась детская хоккейная команда для детей с ментальными нарушениями

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии создали детскую хоккейную команду для детей с ментальными нарушениями. Об этом рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Этот проект спортивно-адаптивной школы получилось реализовать благодаря победе в конкурсе «Хоккей без барьеров» Федерации адаптивного хоккея и Фонда Тимченко.

В команде «Италмас» будут играть хоккеисты от 7 до 18 лет. Узнать, как вступить в команду, можно в группе спортивно-адаптивной школы Удмуртии в соцсети «ВКонтакте».

На базе школы №4 в Ижевске уже начались подготовительные тренировки. Заниматься с юными хоккеистами начал серебряный призер Паралимпийских игр Владимир Каманцев. На лед ребята выйдут уже в июне и тренировки продолжатся в Центре адаптивного спорта «Удмуртия».

Напомним, что в Ижевске также тренируется детская команда по хоккею для слабовидящих. Узнать о ней подробнее можно в нашем материале.