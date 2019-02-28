Власти Удмуртии остались недовольны работой руководства «Ижстали» с болельщиками и спонсорами

Ижевск. Удмуртия. Власти Удмуртии остались недовольны работой руководства «Ижстали» с болельщиками, партнерами и спонсорами. Об этом рассказал первый вице-премьер республики Александр Свинин.

«Я не удовлетворен работой руководства клуба в двух вещах: это работа с болельщиками, которые являются главными адвокатами бренда и главными людьми, которые продвигают клуб и привлекают к нему внимание. Я считаю, что работа с болельщиками в неудовлетворительном состоянии. […] Второе – это работа с партнерами и спонсорами, которая должна вестись в более качественном исполнении», - сказал во время пресс-конференции Александр Свинин.

В прошедшем сезоне «сталевары» заняли 26 место по итогам регулярного чемпиона в Высшей хоккейной лиге. Таким образом коллектив не смог пробиться в плей-офф второй год подряд.

Ранее об итогах сезона высказался исполнительный директор хоккейного клуба «Ижстали», который также остался недоволен спортивными результатами команды из столицы Удмуртии.

«Если смотреть на результат команды, то я не доволен результатом. В первую очередь, это моя ответственность, как руководителя команды. Сейчас мы анализируем результаты работы. […] Наши руководители дадут оценку, сделают вывод и поставят задачи на предстоящий сезон», - рассказал Билан.

В ходе пресс-конференции была озвучена информация о том, что тренерский штаб во главе с Игорем Кропотиным, продолжат готовить команду к следующему сезону. Предсезонный сбор команда должна начать 1 июля 2019 года.

«Все остаются и работают», - сказал Константин Билан.