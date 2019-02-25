«Ижсталь» завершила сезон выездной победой над «Челметом»

Коллектив из столицы Удмуртии занял 26 место в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги.

Челябинск. Хоккейный клуб «Ижсталь» в заключительном матче сезона одержал выездную победу над «Челметом». Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «сталеваров».

За клуб из столицы Удмуртии отличились Клим Мерзляков, Константин Рыжов и дважды Антон Кочуров. В итоге «Ижсталь» за 56 игр в регулярном чемпионате набрала 40 очков – это 26-й показатель по результатам регулярки ВХЛ.

Отметим, что в плей-офф попадает 16 лучших коллективов.

«Хотел бы поздравить болельщиков, всех любителей хоккея Удмуртии с тем, что мы выиграли этот заключительный матч в чемпионате. Благодарю ребят, что победили. Была хорошая самоотдача. Кроме первого периода играли по заданию. Стартовый отрезок нас немножко напряг. Хорошо, забили, реализовали большинство, которое у нас весь сезон хромало. Поэтому всех с победой», - рассказал на послематчевой пресс-конференции наставник «Ижстали» Игорь Кропотин.

По его словам, команда отправится в трехнедельный отпуск, после чего коллектив вновь соберется.

«Определимся, с кем мы продолжим работать. Потом вызовем их на сборы. Две недели поработаем», - уточнил Кропотин.