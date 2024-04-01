Работники «Ижстали» приведены в режим повышенной готовности на фоне приближающегося паводка

Ижевск. Удмуртия. На «Ижстали» персонал и техника приведены в повышенную готовность из-за приближающегося разлива реки Иж. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Часть территории завода входит в зону вероятного затопления в результате паводка, пик которого ожидается 15-24 апреля. Начало же половодья может выпасть на 5 апреля. Сейчас работники завода очищают ливнёвки, колодцы, водосточные кюветы, готовятся к запуску дренажные насосы. Созданы комиссии, бригады и звено механизации на случай ликвидации последствий паводка.

Напомним, начальник ГУ МЧС России по республике Сергей Пряженцев.