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Работники «Ижстали» приведены в режим повышенной готовности на фоне приближающегося паводка

11:20, 01 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Работники «Ижстали» приведены в режим повышенной готовности на фоне приближающегося паводка
11:20, 01 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
81
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#паводок\n#Ижсталь
Фото: ИА «Сусанин»
81
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Часть территории предприятия попадает в зону затопления.

Ижевск. Удмуртия. На «Ижстали» персонал и техника приведены в повышенную готовность из-за приближающегося разлива реки Иж. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Часть территории завода входит в зону вероятного затопления в результате паводка, пик которого ожидается 15-24 апреля. Начало же половодья может выпасть на 5 апреля. Сейчас работники завода очищают ливнёвки, колодцы, водосточные кюветы, готовятся к запуску дренажные насосы. Созданы комиссии, бригады и звено механизации на случай ликвидации последствий паводка.

Напомним, начальник ГУ МЧС России по республике Сергей Пряженцев.

11:20, 01 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
81
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#паводок\n#Ижсталь