Хоккеисты «Ижстали» одержали победу над «Динамо» из Санкт-Петербурга

Ижевск. Удмуртия. 23 ноября на льду спорткомплекса «Олимпиец» в Ижевске сошлись хоккейные клубы «Ижсталь» и «Динамо» из Санкт-Петербурга. Игра проходила в рамках Кубка Шёлкового пути. Об этом сообщает пресс-служба ижевской команды.

В первом отрезке игры ни одной из команд не удалось заработать очки. Второй период начался более активно, ижевцы и питерцы обменялись атаками. Счёт был открыт хоккеистами «Динамо» на 31-й минуте.

Третий период стал самым волнительным. На 42-й минуте «Ижсталь» выровняла счёт. Когда до конца отрезка оставалось меньше минуты, гости забили вторую шайбу и вышли вперёд. Однако ненадолго. За 7 секунд до конца матча сталевары вновь сравняли счёт, переведя игру в овертайм.

За дополнительное время никому не удалось забить гол. В серии послематчевых буллитов ХК «Ижсталь» одержал победу со счётом 3:2.

«Хорошая боевая игра. Ребята выполнили поставленную задачу. Забрали должок за питерскую игру, которую мы провели не очень удачно. Конечно, ненужные удаления и второй гол в меньшинстве. Но проявили характер, забили вшестером и по буллитам одержали победу», — прокомментировал игру главный тренер ХК «Ижсталь» Константин Маслюков.

Напомним, ранее ижевская команда одержала победу над питерским «СКА-Нева».