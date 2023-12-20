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Реконструкцию ледового дворца «Ижсталь» намерены возобновить в феврале 2024 года

15:49, 20 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
Реконструкцию ледового дворца «Ижсталь» намерены возобновить в феврале 2024 года
15:49, 20 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
167
0
#Ижсталь\n#реконструкция\n#Удмуртия
Фото: vk.com/a.brechalov
167
0

Основные сложности возникли из-за ранее купленного импортного оборудования.

Ижевск. Удмуртия. В ходе встречи с журналистами 20 декабря министр спорта Удмуртии Денис Парахин коснулся вопроса реконструкции ледового дворца «Ижсталь».

Он рассказал, что возобновление работ по реконструкции арены планируется на середину февраля 2024 года.

Также министр отметил, что основные сложности связаны с закупленным импортным оборудованием, для запуска которого необходима лицензия производителя из недружественных стран.

«Это серьёзная проблема многих инженерно-сложных сооружений по стране, в том числе «Ижстали», — прокомментировал Денис Парахин.

15:49, 20 декабря, 2023
Михей Кузнецов
журналист
167
0
#Ижсталь\n#реконструкция\n#Удмуртия