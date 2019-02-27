Константин Билан остался недоволен выступлением «Ижстали» в прошедшем сезоне

Ответственность за показанный результат исполнительный директор взял на себя.

Ижевск. Удмуртия. Константин Билан остался недоволен выступлением хоккейного клуба «Ижсталь» в прошедшем сезоне в Высшей хоккейной лиге. Ответственность за показанный результат исполнительный директор взял на себя.

«Если смотреть на результат команды, то я не доволен результатом. В первую очередь, это моя ответственность, как руководителя команды. Сейчас мы анализируем результаты работы. […] Наши руководители дадут оценку, сделают вывод и поставят задачи на предстоящий сезон», - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» Константин Билан.

По его словам, на данный момент условия, в которых существует клуб, не позволяют быть лидером лиги, однако на текущий сезон одной из ключевых задач была необходимость «обкатать» молодых игроков.

«У нас был определенный план на сезон. Основное - это «обкатать» воспитанников ижевской школы, чтобы ребята попробовали себя во взрослом хоккее», - сказал Билан.

Отметим, что в сезоне ВХЛ 2018/19 годов «Ижсталь» заняла 26 место в регулярном чемпионате.

Ранее об игре команды высказывался первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин, по словам которого клуб основную задачу выполняет.

«Надо понимать для чего мы продолжаем вкладывать средства в команду. Для нас это некая вершина пирамиды детско-юношеского хоккея, который в Удмуртии активно развивается. […] В этой части «Ижсталь» свою задачу выполняет, потому что является базовым клубом для детей, которые занимаются и видят перспективу играть за свой родной клуб», - рассказал Александр Свинин в середине января.