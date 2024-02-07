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В ледовом дворце «Ижсталь» возобновили строительные работы

18:27, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В ледовом дворце «Ижсталь» возобновили строительные работы
18:27, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь\n#реконструкция\n#Ледовый Дворец
Фото: vk.com/semenov_yaroslav78
77
0

Сначала подрядчик смонтирует временную систему теплоснабжения для комфортной работы строителей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возобновили реконструкцию ледового дворца «Ижсталь». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов. 

В настоящий момент на объекте монтируют временную систему теплоснабжения, чтобы строители смогли продолжить другие работы внутри здания. Тепло должны подать в здание к 20 февраля.

Благодаря тому, что глава Удмуртии Александр Бречалов обратился к президенту России Владимиру Путину, проект получил федеральную поддержку. Для реконструкции ледового дворца республика получил около 440 млн рублей.

На эти деньги подрядчик обновит инженерные сети, системы безопасности, вентиляции и кондиционирования, а также фасады здания. Помимо этого планируется благоустроить прилегающую территорию, а внутри ледовой арены установить новые места на трибунах и цифровой куб.

Напомним, что реконструкция ледового дворца «Ижсталь» началась в июле 2022 года. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что работы планируется завершить в 2024 году. 

18:27, 07 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
77
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ижсталь\n#реконструкция\n#Ледовый Дворец