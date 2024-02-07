В ледовом дворце «Ижсталь» возобновили строительные работы

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске возобновили реконструкцию ледового дворца «Ижсталь». Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

В настоящий момент на объекте монтируют временную систему теплоснабжения, чтобы строители смогли продолжить другие работы внутри здания. Тепло должны подать в здание к 20 февраля.

Благодаря тому, что глава Удмуртии Александр Бречалов обратился к президенту России Владимиру Путину, проект получил федеральную поддержку. Для реконструкции ледового дворца республика получил около 440 млн рублей.

На эти деньги подрядчик обновит инженерные сети, системы безопасности, вентиляции и кондиционирования, а также фасады здания. Помимо этого планируется благоустроить прилегающую территорию, а внутри ледовой арены установить новые места на трибунах и цифровой куб.

Напомним, что реконструкция ледового дворца «Ижсталь» началась в июле 2022 года. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявлял, что работы планируется завершить в 2024 году.