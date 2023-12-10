Хоккеисты «Ижстали» потерпели поражение в игре против «Металлург Нк» 

Новокузнецк. Кемеровская область. «Ижсталь» в игре против новокузнецкого «Металлурга» потерпела поражение. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Ижсталь».

Игра состоялась в Новокузнецке в ледовом дворце «Кузнецкий лёд» 9 декабря.

Матч начался с двух заброшенных шайб в ворота ижевчан, однако в конце первого периода «Ижсталь» сократила разницу в счёте.

В ходе второй 20-минутки сталевары сравняли счёт. Но на последней минуте хозяева реализовали большинство и вышли вперёд. На протяжении последнего периода «Ижсталь» пыталась отыграться, но этого так и не удалось. Финальный счёт матча – 3:2 в пользу «Металлурга».

«В принципе впечатления от матча остались хорошие: характер, выполнение игрового задания, бойцовская игра, быстрая. Тут маленькая площадка, так что всё быстро было. Соперник нагнетал, но выстояли. Первый период маленько где-то проспали. И, конечно, две невынужденные ошибки от наших ветеранов, которые не должны были произойти, привели к такому результату, что, опять же, проиграли в одну шайбу», — высказался о матче главный тренер «Ижстали» Константин Маслюков.

11 декабря состоится заключительный матч (6+) выездной серии. «Ижсталь» встретится с «Омскими Крыльями».