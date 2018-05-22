Многофункциональный спорткомплекс мирового уровня может появиться в Ижевске

Подписание соответствующего соглашения планируется в рамках Петербургского экономического форума.

«Проектная компания примет участие в конкурсе на право заключения концессионного соглашения, и не только сможет завершить строительство спортивного комплекса на площадке 50-метрового бассейна, но и возьмёт на себя обязательство по его эксплуатации с компенсацией расходов за счёт коммерческой деятельности, а не за бюджетный счёт», - прокомментировал Александр Бречалов.

Отмечается, что новый спорткомплекс не только поспособствует привлечению населения к здоровому образу жизни, но и создаст более 50 рабочих мест.

Компания «Академия Александра Попова» является эксклюзивным представителем итальянского производителя плавательных бассейнов Myrtha Pools. Данные технологии применят в строительстве бассейна в Ижевске.

«Таких проектов в России ещё не было. Мы предполагаем реализовать формат многофункционального спортивного комплекса мирового уровня для занятий спортом всей семьёй по программам легендарных российских чемпионов», - подчеркнул Александр Попов.

По предварительному проекту общая площадь спорткомплекса составит 9 тыс. квадратных метров с ежедневной пропускной способностью 1 500 человек. В его инфраструктуру войдут спортивные залы, бассейны, тренажёрный зал, кафе и развлекательный детский комплекс.